Acidente em semÃ¡foro entre duas motos deixa trÃªs pessoas feridas

ANDRADINA – Um acidente ocorrido na noite de domingo (26), no cruzamento da rua José Augusto de Carvalho com Avenida Barão do Rio Branco, centro, deixou três pessoas que estavam em duas motocicletas, com escoriações e contusões generalizadas pelo corpo, felizmente sem fraturas constatadas. Um casal em uma das motos foi socorrido pelos bombeiros e um entregador de pizza foi encaminhado pelo serviço de ambulância do município até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, medicados e liberados posteriormente. A Polícia Militar interditou aquele cruzamento até o término do trabalho dos bombeiros para o socorro das três vítimas.

O acidente aconteceu quando o casal de namorado formado por A. B. M., de 21 anos, residente na rua Presidente Kennedy e R. F. S. L., 19, da Av. Rio Grande do Sul, os dois no Jardim Alvorada, seguia a bordo da motocicleta Titan 160cc, na cor preta, pela Rua J. A. Carvalho, sentido bairro/centro e ao passarem pelo cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco, tiveram a trajetória interceptada pela Titan 150cc, na cor preta, pilotada pelo entregador de pizza L. M. F., de 24 anos, residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, no bairro Santa Cecília.

Sem tempo para frear ou desviar para evitar o acidente, o casal acabou batendo forte contra a lateral esquerda da motocicleta que atravessou sua frente repentinamente, tendo as três vítimas caído no asfalto e sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo. O caso mais grave foi a da jovem que seguia na garupa da moto do namorado, que além dos arranhões pelo corpo, sofreu um corte no couro cabeludo.

O casal de namorado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o entregador pelo serviço de ambulância do município até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foram medicados e liberados posteriormente.

O trânsito naquele cruzamento foi interditado pela Polícia Militar para o socorro das três vítimas, sendo liberado ao término dos trabalhos.

A motocicleta ocupada pelo casal foi a que sofreu as piores consequências, com entortamento das duas bengalas, quebra de farol, entortamento de guidão, pedaleiras e seria avaliada se houve entortamento do chassis. Ela possui seguro. Já a moto do entregador de pizzas sofreu entortamento do guidão, pedaleira, riscos na carenagem, tanque, e acabou sendo recolhida ao pátio de apreensões devido o licenciamento vencido.