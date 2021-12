ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira, 28, que teve origem provavelmente na parte elétrica de um veículo VW Golf, na cor preta, destruiu-o completamente e ainda queimou parte do telhado da garagem de uma residência localizada no cruzamento das ruas Paulo Marin (antiga Acre), com Tiradentes, no conjunto Cecap, no bairro Benfica. Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local a tempo de evitar que as chamas tomassem conta de toda a casa. Ninguém se feriu.

O incêndio foi percebido pouco depois dos 30 minutos desta terça-feira, e foi percebido por uma mulher que passava de automóvel com seu filho a caminho de sua residência. Ela ainda ligou para o morador da casa, um lavador de automóveis, que dormia naquele momento junto com a esposa e um filho pequeno. A testemunha teve ainda a ajuda de vizinhos do local para despertar os moradores.

Mesmo utilizando mangueiras provisoriamente para tentar apagar as chamas, o fogo se propagou para o veículo e o telhado, levando todos ao desespero.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, tendo a PM isolado a área naquele cruzamento, enquanto os bombeiros chegavam e iniciavam os trabalhos de combate as chamas.

Depois de debelado o fogo, restou aos bombeiros fazer o trabalho de rescaldo da estrutura metálica, bastante aquecida e retorcida pelas chamas.

A esposa do lavador de automóveis não se feriu mas ficou bastante abalada emocionalmente e necessitou do atendimento providencial dos homens do Corpo de Bombeiros, levando-a até a unidade de resgate até que ela se acalmasse um pouco mais.

Provavelmente a família vai precisar de ajuda da sociedade para reconstruir parte da casa destruída pelas chamas, além de sofrer a perda praticamente total do automóvel Golf.