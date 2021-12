Lavador de automóveis preso acusado de tentativa de homicídio no Benfica

ANDRADINA – O lavador de automóveis S. N. O., o “Nenê”, de 34 anos, residente na rua Pereira Barreto, bairro Antena, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24), acusado de tentativa de homicídio depois de disparar 4 tiros contra o ajudante de publicidade R. R. R. S., de 25 anos, residente na rua José Bonifácio, bairro Benfica. Felizmente nenhum dos tiros acertou a vítima. Apresentado no plantão policial, “Nenê” foi indiciado com base no artigo 121 do CP, e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. A arma utilizada no crime foi apreendida.

A tentativa de homicídio aconteceu próximo das 6h, quando o acusado chegou na casa da vítima localizada na rua José Bonifácio, bairro Benfica e a chamou no portão, dizendo que saísse para fora porque queria “conversar”. Como a vitima percebeu que o acusado estava armado, resolveu não sair, já que na casa também estavam sua esposa e filha pequena. Depois de muito insistir e vendo que a vítima não saía, o lavador de automóveis decidiu ir embora a bordo de uma motoneta Biz.

Neste momento a vítima pegou seu veículo e seguiu o acusado, que estava de Biz. Ao perceber que estava sendo seguido, o ajudante de publicidade sacou uma arma de fogo e efetuou os quatro disparos contra o veículo da vítima. Por sorte nenhum dos tiros acertou. Depois disso a vítima desistiu de seguir o acusado.

A Polícia Militar então foi acionada, comparecendo os cabos PMs Maurício e Carneiro, que ouviu as versões da vítima e da esposa dele, informando que, após os fatos, a vítima passou a percorrer os bairros Barbaroto e Benfica, avistando a esposa do autor transitando com a mesma motoneta Biz utilizada por ele, circulando pela Avenida Rio Grande do Sul, adentrando o bairro Gasparelli.

Ao tomarem conhecimento dos fatos narrados, com apoio da equipe do CGP1, com Sgto PM Marcus e cabos PMs Edsone Oliveira, os policiais se deslocaram até a residência do autor, onde o localizaram. Chamado para sair, ele respondeu que sairia somente com a presença do advogado.

Diante do estado de flagrância, os policiais romperam a fechadura do portão, adentraram no local e prenderam S. N. O., o “Nenê”, que foi encontrado extremamente alterado. Ele conta com passagens criminais por tentativa de homicídio, receptação, lesão corporal, ameaça, porte de arma e tráfico de entorpecentes. Questionado sobre os fatos, negou as acusações, dizendo que não possuía arma de fogo.

Na residência também se encontrava a esposa dele, que foi indagada se havia se deslocado ao bairro Gasparelli, tendo ela informado que sim, que havia ido até a residência de uma parente.

Os policiais militares foram ao endereço citado pelo bairro Gasparelli, localizado no cruzamento das ruas Manoel dos Santos com José Vieira de Freitas, para procederem uma vistoria domiciliar.

Em vistoria no imóvel, mais precisamente no quintal, encontraram enterrado um revólver calibre .38, marca Smith Wesson com a numeração suprimida (raspada), municiado com quatro cartuchos deflagrados, arma que foi prontamente reconhecida pelo casal/vítima.

Diante das evidências e provas, “Nene” recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os demais envolvidos ao plantão policial onde a ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista, dr. Yan Loui Adania de Queiroz, que ratificou a voz de prisão, autuando-o em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio por motivo fútil, permanecendo o autor à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia virtual.

O QUE DISSE A VITIMA

Segundo o jovem R. R. R. S., de 25 anos, vítima da tentativa de homicídio, ele e o autor eram ‘amigos’, inclusive estavam em um determinado endereço participando de uma festa e bebendo, quando o rapaz de 25 anos teria oferecido bebida para um outro rapaz que estava no mesmo local e este seria namorado (ficante) da amante do autor dos disparos, que não teria gostado da atitude do até então “amigo”, sentindo que isto foi uma traição da amizade dos dois. Não foi informado no boletim de ocorrência o suposto nome do tal “ficante” da amante de R. R. R. S., o “Nenê”.