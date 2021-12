Conservita Gestão Ambiental comunica alteração na coleta de lixo e reciclagem

ANDRADINA – ATENÇÃO! A empresa Conservita Gestão Ambiental, comunica a todos os moradores dos bairros:

Vila Messias

Parque São Gabriel

Vila Rondon

Vila Botega

Jardim Brasil

Santo Antônio

Jardim Europa

Vila São Pedro

São Lourenço

Otávio Minhole

Cohab Dehira

Bairro Piscina

Parque Industrial

Jardim Bela Vista

Castanheira

Santa Cecilia

Jardim Bandeirantes

Residencial Água Viva

Centro Comercial

Bairro Planalto

Que não haverá coleta de lixo doméstico no Natal, dia 25/12, retornando a coleta na próxima terça-feira dia 28/12/2021 e a coleta do dia 01/01/22 será realizada no dia 03/01/22.

RECICLAGEM

A empresa avisa ainda que COLETA SELETIVA (RECICLAGEM) também terá alteração na coleta portanto os bairros:

Peliciari

Jardim Brasil

Botega

Santo Antônio

São Gabriel

Alto dos Ipês

E condomínio Morada do Sol não terá coleta no sábado de Natal (dia 25/12), retornando no dia 27/12/21 e a coleta do dia 01/01/22 será realizada no dia 03/01/22.

