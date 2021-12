Acidente no bairro Alianças mata duas pessoas e fere outras 4

MIRANDÓPOLIS – Dois homens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 1 ano e 4 meses, na colisão frontal entre dois carros ocorrida na tarde de sexta-feira (24) em uma estrada vicinal que liga Mirandópolis à Pereira Barreto. Os feridos foram levados para atendimento médico.

Segundo a Polícia Rodoviária, a colisão aconteceu por volta das 15h30, na estrada vicinal Massao Hashiura, cerca de dois quilômetros após o bairro Primeira Aliança e antes da Segunda Aliança. No local foi constatado que um veículo Ford Verona, cor vermelha, com placas de Mirandópolis, bateu de frente com um GM Astra, de cor prata, de Valparaíso.

O Verona era conduzido por João Fermino dos Santos, 57 anos, que não era habilitado para conduzir veículo automotor. Ele estava sozinho no carro, que estava com o licenciamento em atraso, segundo a polícia.

O outro veículo era conduzido por Donizete Fernandes, 62, que trazia quatro passageiros: a mulher dele, de 55 anos; a filha do casal, de 36 anos; um homem de 38 anos; e um menino de 1 ano e 4 meses.

DOIS MORTOS

Os condutores dos dois veículos foram socorridos com apoio de veículo de resgate da concessionária Via Rondon, levados para o Hospital Estadual de Mirandópolis, mas não sobreviveram aos ferimentos. As outras vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e da ambulância da Prefeitura de Mirandópolis.

Segundo o que foi informado em boletim de ocorrência, elas receberam atendimento médico e permaneciam internadas em observação, com estado clínico estável. O local onde ocorreu a colisão foi preservado para realização de perícia antes de remoção dos veículos, que ficaram destruídos.

Os corpos dos dois condutores passariam por exame necroscópico antes de serem liberados aos familiares para velório e enterro.