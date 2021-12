Acidente de trânsito sem vítima gera boato de assalto em casa lotérica

ANDRADINA – Um acidente de trânsito sem vítima ocorrido pouco depois das 13h desta terça-feira (14), na rua Paes leme, praticamente cruzamento com a rua Jesus Trujillo, centro, resultou em um bate boca entre as partes envolvidas e um forte boato de que a casa lotérica localizada ali próximo, teria sido vítima de assalto e que, inclusive, os criminosos teriam efetuado três tiros. Tudo não passou de boatos, de um mal entendido. As partes envolvidas no acidente foram orientadas a registrarem o caso no 1º DP.

Tudo começou quando uma pessoa foi dar marcha-à-ré para sair do estacionamento praticamente em frente da lotérica e, por descuido, bateu no veículo de trás. O proprietário do veículo atingido acabou interpelando o motorista causador do acidente sobre ressarcimento dos prejuízos que, segundo alguns, seria a lente de um dos piscas.

Vale salientar que não vale a pena discutir no momento dos acidentes sobre os prejuízos causados, já que a justiça pode decidir isso da melhor maneira possível.

Como não houve acordo e o bate boca começou a ficar acalorado, a Polícia Militar foi acionada e chegando ao local orientou as partes envolvidas a registrarem boletim de ocorrência no 1º DP.

RÁDIO FOFOCA

Nesse intervalo de tempo, enquanto a viatura da Polícia Militar estava no local e persistia o bate boca entre os envolvidos, alguém que não teve o cuidado de checar o que estava havendo, tirou uma foto e soltou que era a lotérica que estava sendo “assaltada”. A falsa noticia se esparramou como pólvora.

Mas a reportagem do Mil Noticias vou até a loteria e em conversa com a proprietária ela falou mesmo que estava esse boato forte, até o gerente do banco havia ligado para ela. Porém, para esclarecimento geral, está tudo bem e não houve ocorrência de nenhuma natureza e está tudo bem na lotérica e com os funcionários”, completou ela.