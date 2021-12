Homem é preso acusado de tentar assassinar ex-companheira

Separados a pouco mais de dois meses, ele invadiu a casa da ex-companheira na manhã deste sábado e ao ver outro homem na casa, tentou assassiná-la a golpes de canivete. Mulher está internada na UTI da Santa Casa local.

ANDRADINA – O ajudante geral Idvilson Ramos dos Reis, de 43 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (11), acusado de tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha (violência contra a mulher), ao atingir duas vezes com golpes de canivete sua ex-companheira Luciana Bezerra, 46, nas primeiras horas desta manhã. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por feminicídio tentado/violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça.

A tentativa de feminicídio aconteceu pouco antes das 7h, quando o homem arrombou o portão e invadiu a casada ex-companheira de quem está separado há quase três meses. Ele não aceita a separação e sempre a questionava sobre o fato dela ter-se separado, além de ameaçá-la.

Como ele ainda tinha a chave da porta que, segundo o filho da vítima, ele teria pego sem o consentimento dela, abriu a porta da frente e deparou com uma cena que o deixou transtornado: a ex estava na cama dormindo com outro homem.

Descontrolado, o ex-marido partiu pra cima do rival, jogou uma cadeira sobre ele, que conseguiu se esquivar e fugiu em seguida.

Já a mulher ficou na casa e foi vítima da fúria do ex-companheiro: ele pegou um canivete que trazia consigo e desferiu vários golpes contra ela, acertando-a com dois mais fortes, um deles no pescoço, que provocou um grande corte e por questões de centímetros, não acertou a veia jugular. O outro a acertou no abdômen, além de riscos no braço dela na tentativa de se defender.

ESTADO GRAVE

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Andradina, onde foi internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, passando por cirurgia para sutura dos ferimentos, inclusive recebendo bolsas de sangue e permanecendo internada, em estado grave.

A FUGA

Depois do crime ele ainda pegou a chave da moto da ex-companheira e rumou para um sítio onde estaria trabalhando e os dois até já teriam morado no local, não sendo localizado a princípio p0elas forças policiais que estavam em patrulhamento.

A PRISÃO

Durante o final da tarde a Polícia Militar foi informada através de denúncia que o autor da tentativa de feminicídio estaria pela casa de sua mãe, localizada na rua 19 do bairro Àlvaro Gasparelli. Ao chegarem no local foi realizado um cerco e ele não ofereceu resistência, sendo detido, algemado e revistado, nada de ilícito sendo localizado e ele encaminhado ao plantão policial, onde foi indiciado por feminicídio tentado e furto da motocicleta da ex-esposa, com quem conviveu por um período de 9 anos.

A motocicleta furtada da ex-companheira foi recuperada pela Polícia Militar.