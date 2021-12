Mulheres ficam feridas em acidente entre Biz e automóvel

ANDRADINA – A ajudante geral I. S. C., de 41 anos e a professora de natação W. A. P. V., 31, a “Wal”, sofreram fraturas, escoriações e contusões pelo corpo ao se envolverem em acidente de trânsito na noite de sexta-feira (03), no cruzamento da Av. Barão do Rio Branco com rua Paraíba, bairro Piscina. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, uma delas precisou permanecer internada devido a fratura no maxilar. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando as duas mulheres seguiam a bordo da motoneta Biz, na cor preta, pela rua Paraíba, sentido bairro Benfica/centro e ao passar pelo referido cruzamento, foram atingidas pelo VW Jetta, ma cor cinza, dirigido pelo comerciante M. H. V. P., de 37 anos, residente ali próximo.

Com o impacto as duas mulheres caíram no asfalto e uma delas, a de 41 anos, levou a pior, sofrendo fratura do pulso e tornozelo, , já que o Jetta subiu sobre a motoneta e a arrastou por alguns metros. A mulher de 31, a “Wal”, fará cirurgia do braço nesta quarta-feira (08). Iris chegou a ser transferida para Araçatuba, já que havia suspeita de que tivesse fraturado o maxilar, mas exames mais detalhados não confirmaram e ela retornou para continuar o tratamento em Andradina.

Segundo o comerciante, que seguia pela avenida Barão do Rio Branco, sentido centro/centro, ele diminuiu a velocidade no cruzamento com a rua Paraíba e, como não avistou a aproximação de nenhum veículo, retomou a marcha, momento em que literalmente atropelou as duas mulheres na Biz.

Ele recusou ser submetido ao teste do etilômetro e no plantão policial o médico legista não constatou que ele estava sob efeito de bebida alcoólica. No entanto a PM o multou por recusa no teste do bafômetro.

LULUZINHAS E BOLINHAS DOAM CADEIRAS

O grupo Luluzinhas e Bolinhas fez a doação de cadeiras de rodas e de banho para uma das mulheres feridas, a Iris enquanto ela se recupera da fratura na perna, devido as dificuldades de locomoção. A entrega foi realizada na manhã desta terça-feira, 07, pelo vereador Fabrício Mazotti, integrante do grupo.