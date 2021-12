Andradina reduz intervalo da dose adicional de 5 para 4 meses nesta quarta (8)

ANDRADNA – Seguindo determinação do Governo do Estado de São Paulo, Andradina reduziu o intervalo entre a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19 de cinco para quatro meses. A medida entra em vigor a partir desta quarta-feira (8), e toda a população com mais de 18 anos já está elegível para receber o reforço.

Todos que tomaram duas doses da Coronavac, Pfizer e AstraZeneca no estado há 4 meses estão aptos a partir de amanhã (8) a receber a terceira dose. Para quem tomou a dose única da vacina Jansen pode tomar a dose de reforço após dois meses da primeira dose.

“As vacinas vão estar disponibilizados em todas as unidades de saúde em Andradina no horário das 13 horas às 17 horas lembrando. Também continuamos fazendo primeira dose para adultos e adolescentes de todas as vacinas”, disse a coordenadora de Atenção Básica Carla Back.

Segundo o secretário de Saúde, Dr João Leme ainda existem 2 mil andradinenses que não completaram o seu ciclo vacinal e é importante que essas pessoas apareçam para que a cidade complete a imunização de 100% de seus habitantes. “Com certeza com essa vacinação nossas festas de fim de ano serão mais seguras. Até agora aplicamos 99.628 doses da vacina e esta semana chegaremos a 100 mil aplicações”, disse João Leme.

Aglomerações

Levando em conta o cenário epidemiológico mundial, São Paulo é porta de entrada, via portos e aeroportos, de pessoas de todo o mundo e que o Brasil ainda não adotou a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de esquema vacinal completo dos viajantes. “Mesmo que a preocupação com o carnaval seja necessária, sabemos que aglomerações vão acontecer nos finais de semana e a vacina é uma maneira segura de proteger-se e as pessoas que amamos neste período do ano”, finalizou João Leme.

Secom/Prefeitura