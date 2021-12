PMs são homenageados pela Câmara de Vereadores de Castilho

CASTILHO – Na manhã de segunda-feira (06), a Câmara de Vereadores de Castilho prestou homenagem à equipe de Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), por ocorrência de relevância para a sociedade paulista como um todo, merecendo destaque na mídia e nos anais da corporação.

A equipe formada pelo 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti e Cb PM Rezende atendeu, em meados do mês de agosto, ocorrência de Tráfico de Entorpecentes onde, nas imediações da praça de pedágio daquela cidade, localizada no KM 655 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), em abordagem a ônibus de passageiros da linha Três Lagoas/MS – São Paulo/SP, encontraram na posse de um dos ocupantes do coletivo, aproximadamente de 28 quilos de maconha (Cannabis Sativa), que estavam sendo levados para aquela capital.

A homenagem foi proposta pelo vereador Adilson da Silva Santos, subscrito por unanimidade pelos demais colegas dele da Câmara de Vereadores de Castilho e mereceu destaque na imprensa local, regional e no prontuário do Batalhão a qual estão inseridos.