Professor de inglês ferido em acidente ao lado do camelô

ANDRADINA – O professor de inglês L. R. S. O., de 24 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente sem muita gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sábado (27), no cruzamento da Av. Barão do rio Branco, com rua Acácio e Silva, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã de sábado, quando ele pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela rua Acácio e Silva, sentido da linha férrea para a praça central e ao passar pelo cruzamento citado, foi atingido pela picape GM Montana, na cor branca, dirigida pelo aposentado J. G. F., de 81 anos, de Mirandópolis, que trazia sua funcionária para uma consulta no AME – Ambulatório Médico de Especialidades.

Com o impacto o jovem caiu no asfalto, sofrendo as contusões e escoriações pelo corpo, felizmente sem muitas gravidades. O aposentado informou que não conseguiu visualizar o rapaz se aproximando na moto, mesmo tendo parado inicialmente no cruzamento. Mesmo assim foi multado pela PM por ter avançado a sinalização de trânsito.

Já a motocicleta da vítima, que sofreu pequenas avarias, foi recolhida pela PM porque estava com o licenciamento vencido. A picape sofreu um pequeno dano no pára-choque dianteiro.