Incêndio destrói motor de Pálio no centro bancário de Andradina

ANDRADINA – Um curto circuito ou defeito na mangueira de alimentação de combustível estão sendo apontados como as prováveis causas de um princípio de incêndio ocorrido na manhã desta quinta-feira (18), que destruiu praticamente todo o motor do Fia Pálio na cor preta, que circulava pela rua Paes Leme, próximo do cruzamento com a Av. Barão do Rio Branco, centro bancário. Felizmente ninguém se feriu no episódio e a Polícia Militar compareceu para registrar a ocorrência.

O sinistro aconteceu quando um casal e sua filha, moradores no parque São Gabriel, seguiam pela rua Paes Leme, sentido bairro/centro e quando passam pelo cruzamento com a rua Orensy Rodrigues Silva, o construtor que dirigia o Fiat Pálio sentiu um forte cheiro de queimado e percebeu a fumaça saindo das saídas de art do painel do veículo.

Rapidamente ele procurou uma vaga para estacionar, saindo do veículo e retirando sua esposa e a filha. Assim que desceu o fogo tomou conta do motor do Pálio. Transeuntes usaram extintores de incêndio na tentativa de apagar as chamas. Felizmente homens do Corpo de Bombeiros chegaram rápido ao local e apagaram de vez o fogo, fazendo ainda o trabalho de rescaldo das peças metálicas muito quentes.

As chamas destruíram todos os componentes de borracha do motor, bem como a bateria. Acredita-se que a mangueira de combustível estivesse ressecada e rachou, derramando gasolina sobre as peças quentes do motor, causando o incêndio. Porém, outras possibilidades não estão descartadas. Agora a família ficou a pé e o homem sem seu veículo para o trabalho e levar a filha na escola.