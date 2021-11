Adolescente de 15 anos morre com tiro na cabeça em Epitácio

Vítima foi encontrada baleada por avó de suspeito, que também é menor

PRESIDENTE EPITÁCIO – Um adolescente de 15 anos morreu depois de levar um tiro na cabeça nesta terça-feira à noite (16), em Presidente Epitácio, na região de Presidente Prudente (SP). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido o homicídio é um adolescente de 16 anos.

O menor foi baleado nos fundos da casa do suspeito, no bairro Monte Alto do Mirante. O adolescente foi encontrado pela avó do suspeito, que acionou a polícia. Ele foi socorrido e levado por uma unidade do Resgate para o pronto-socorro da Santa Casa da cidade, mas já chegou no local morto.

O suspeito não estava na casa no momento em que o corpo foi encontrado e continua foragido. A polícia investiga se o homicídio foi culposo – sem a intenção de matar – ou doloso – com a intenção.