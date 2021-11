Entregador de carnes ferido em acidente nos fundos da Santa Casa

ANDRADINA – O entregador de carnes G. S. L., de 22 anos, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, 12, n cruzamento das ruas Mato Grosso com Vitório Guaraciaba, nos fundos da Santa Casa, centro. Encaminhado pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 2º DP.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a moto CG Cargo, na cor branca, pela rua Mato Grosso, sentido centro/bairro, quando ao chegar no cruzamento com a rua Vitório Guaraciaba, teve a trajetória interceptada pelo GM Corsa, na cor prata, dirigido por A. C. A. G., de 54 anos, que seguia por aquela rua também sentido ao centro.

Sem tempo para frear, o entregador bateu forte a motocicleta contra a lateral direita do Corsa, literalmente “voando” e caindo no asfalto, sofrendo os ferimentos, felizmente sem muita gravidade. O próprio motorista do Corsa acionou os bombeiros e a Polícia Militar.

Com o choque a motocicleta sofreu entortamento das bengalas, e o Corsa amassamentos na porta e paralama dianteiro, os dois lado direito.