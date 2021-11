Mecânico é assassinado a tiros no Jardim Europa

ANDRADINA – O mecânico Miquéias Ribeiro da Silva, de 23 anos, residente na rua Finlândia, no jardim Europa, foi assassinado a tiros no início da tarde desta quarta-feira, 10, no cruzamento das ruas Londres com Grécia, no mesmo bairro em que mora. Mesmo socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito. As Polícias Civil, Militar e a perícia técnico/científica registraram a ocorrência, que foi encaminhada para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais para tentativa de descobrir o(os) autor(ES) de mais um crime que abalou Andradina.

O homicídio aconteceu próximo de 12h30, quando o mecânico se dirigia para almoçar em sua residência localizada na rua Finlândia, a bordo de uma bicicleta preta, seguindo pela rua Londres e quando chegou no cruzamento com a rua Grécia, a 200 metros de sua casa, foi alcançado por uma ou mais pessoas em uma motocicleta, que se aproximou rapidamente e um dos ocupantes efetuou 5 disparos de arma de fogo, provavelmente um revólver (já que não foram achadas cápsulas vazias no asfalto), acertando-o duas vezes no tórax e uma na cabeça, de raspão no couro cabeludo.

Mortalmente ferido, o mecânico abandonou a bicicleta naquele cruzamento e correu para uma casa distante apenas 10 metros dali, onde mora um conhecido seu, entrando no quintal e tentando se abrigar nos fundos, onde caiu e também foi socorrido pelos bombeiros.

Depois dos disparos, o(s) criminoso(s) fugiram na moto, tomando rumo ignorado. Como foi uma ação muito rápida, ninguém, conseguiu anotar a placa do veículo ou identificar sua cor. A Polícia Civil, através de uma equipe da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, junto com a perícia estiveram pelo local em busca de provas que possam ajudar a identificar o(s) autore(s). Imagens de câmeras de segurança de residência no entorno onde houve o homicídio poderão ajudar a esclarecer mais esse crime que abalou a cidade de Andradina mais uma vez.

Ele estava casado, recém batizado na igreja evangélica e deixa duas filhinhas, sendo uma de apenas dois meses e outra com pouco mais de um ano.

Segundo policiais que não quiseram se identificar, o assassinato pode ter envolvimento com a guerra de jovens de bairros da cidade, embora Miquéias hoje estela batizado em uma igreja evangélica, pode ser que alguém tenha ido cobrar alguma “bronca” (desavença) do passado. Seu irmão Oséias Ribeiro já foi vítima de tentativa de homicídio e sobreviveu quando levou 7 tiros enquanto conversava com amigos na praça do PUMA – Praça de Uso Múltiplo de Andradina, localizada no cruzamento da Av. Jean Bernard com rua Grécia, a 200 metros de onde agora Miquéias foi assassinado.