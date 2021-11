Câmara de Vereadores presta homenagem a Édio Trevisan pelo Dia do Alfaiate

ANDRADINA – A Câmara de Vereadores de Andradina, através do vereador Jonílcio Avelino da Silva, o “Professor Careca”, prestou uma homenagem justa a um dos últimos e autênticos alfaiates de Andradina, com mais de 50 anos de atuação no mercado, o profissional da alta costura masculina Édio Trevisan, de 77 anos, pelo Dia do Alfaiate. Emocionado, Trevisan, acompanhado da família, agradeceu a todos pela grande homenagem ora recebida.

A “Moção de Aplausos e Congratulações” apresentada pelo professor Careca foi aprovada por todos os vereadores em justa homenagem para Édio Trevisan, renomado alfaiate que tem mais de meio século no ofício da alta costura masculina, pelo Dia do Alfaiate que foi comemorado no dia 6 de setembro. O homenageado estava acompanhado da esposa e professora aposentada Domingas Trevisan e do filho, o jornalista Gustavo Trevisan. O outro filho, Renato Trevisan mora em São Paulo e, por compromissos profissionais, não pode comparecer , mas se disse feliz pela cidade homenagear um grande profissional como seu pai.

JUSTIFICATIVA

O Dia do Alfaiate é comemorado anualmente em 6 de setembro no Brasil. A data homenageia uma das profissões mais antigas do Mundo, a dos alfaiates, especialistas em criar, costurar ou reformar roupas artesanalmente. Os alfaiates, ao contrário dos estilistas, são direcionados para a moda masculina, criando ternos, calças, paletós e outras peças exclusivas do vestuário masculino.

Os alfaiates costumavam trabalhar em lojas privadas próprias (ateliês), fazendo roupas artesanais ou remendo/consertos em outras vestes, no entanto, esta profissão está cada vez mais rara.

HOMENAGEADO

Édio Trevisan está atualmente com 77 anos, é natural de Planalto/SP, virou andradinense de coração, é casado com Domingas Epifania da Silva Trevisan, pai de dois filhos: o Engenheiro Eletricista Carlos Renato Trevisan e o Jornalista Luís Gustavo Trevisan. Tem uma neta de 14 anos, Amanda Puttini Trevisan que é o seu xodó.

Alfaiate desde 1962 e proprietário de Loja Trevisan Rigor desde 1971, atuando por vários anos na rua Paes Leme, entre as ruas Rio de Janeiro e 9 de Julho, centro. Foi também proprietário da Alfaiataria Modelo, que em meados da década de 90 virou a atual loja Trevisan Rigor, sendo atualmente um dos últimos alfaiates de Andradina e região.