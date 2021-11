Servente é preso pela Polícia Civil em Lavínia acusado de tráfico de drogas

LAVÍNIA – O servente B. M. B. P., o “Babão”, de 22 anos, residente na rua Antônio Pavezzi, centro, foi preso pela Polícia Civil na noite da última quinta-feira, 04, acusado de trafico de entorpecentes, depois de flagrado com em um veículo transportando uma porção de cocaína pesando 3 gramas. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu depois que policiais civis que já investigavam a participação dele no crime de tráfico de drogas, além de receberam denúncia de que ele iria até Mirandópolis buscar droga, e na manhã daquela quinta-feira (04), foi flagrado quando retornava daquela cidade pela estrada vicinal que liga os dois municípios como passageiro de um VW Gol, modelo quadrado, dirigido por O. L. S. F., o “Branco”.

Como o delegado já havia determinado a abordagem caso fossem localizados, foi efetuada uma vistoria pessoal e no veículo, sendo localizado com Branco”, um sacolé branco, contendo um pó branco semelhante à cocaína, que será confirmado após análise do Instituto de Criminalística. O rapaz confessou aos policiais civis que recebeu o entorpecente de “Babão” como parte do pagamento pela viagem até Mirandópolis, além de R$ 30,00 em dinheiro, usado para abastecimento do veículo para a referida viagem.

Já “Babão” informou não ser traficante, apenas pegou carona com “Branco” para ir até Mirandópolis pagar uma divida (não dizendo qual), e que a droga foi de quem ele quitou a dívida e deu-a para “Branco”.

Um policial militar que já trabalhou em Lavínia disse que já abordou o acusado várias vezes pois recaía sobre ele denuncias de tráfico e ele usava o expediente de vender sorvete para comercializar a droga utilizando o carrinho, porém, em nenhuma dessas ocasiões ele foi flagrado com droga suficiente que caracterizasse tráfico. Depois do sorvete, ele migrou para o trabalho de servente de pedreiro e pelas denúncias, continuou a praticar o crime.