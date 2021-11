Morador do Pará é preso em ônibus com 15 tabletes de maconha

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu no final da tarde de sábado (30), o desempregado J. S. D., 18 anos, residente na cidade de Parauapebas, no estado do Pará, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo em um ônibus transportando 15 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), que totalizaram 14,8 Kg. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 16h30, durante desencadeamento da “Operação Finados”, quando policiais rodoviários pararam um ônibus de linha interestadual para fiscalização no KM 631 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), em frente da base do Pelotão de Andradina.

Quando os PMs entraram no ônibus, já perceberam que um passageiro demonstrou nervosismo, sendo prontamente abordado e revistado, nada de ilícito sendo localizado com ele. Porém, ao revistar a bagagem que ele trazia, localizaram 15 tabletes de maconha.

Questionado sobre a droga, assumiu a posse da mesma e confessou ainda que estava fazendo o seu transporte de Três Lagoas/MS para sua cidade de origem, Parauapebas/PA, sendo que receberia como pagamento a importância de R$ 2.500,00.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do acusado, ele foi encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, sendo indiciado por tráfico de entorpecentes e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia se responderá ao processo preso ou em liberdade. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.