Servente de pedreiro é preso pela Polícia Civil acusado de tráfico de droga

ANDRADINA – O servente de pedreiro M. H. V. S., o “Viegas”, de 22 anos, residente no Loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, foi preso pela Polícia Civil acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com aproximadamente 12 gramas de maconha, 2 dischavadores, R$ 1.545,00 em dinheiro, caderno de anotações relacionadas ao tráfico, e um celular dele (que será periciado). Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia virtual.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais civis da DISE, com apoio do GOE – Grupo de Operações Especiais, foram cumprir mandado de busca e apreensão na casa dele na rua Dez do Nova Canaã, depois de uma investigação de que “Viegas” praticava a atividade ilícita do tráfico de droga (Artigo 33 da Lei 11.343/2006), sendo requerido à Justiça a referida ordem judicial, e expedida pela 3ª Vara da Comarca de Andradina.

As buscas foram realizadas em dois endereços do mesmo núcleo habitacional (Nova Canaã), porém, no da rua 8 nada de ilícito foi localizado.

Já na rua 10, onde o acusado e agora indiciado mora, quando os policiais civis chegaram, encontraram a casa fechada, sendo realizado um cerco e, por uma janela, foi avistada a companheira dele, também da mesma idade, sendo solicitado a ela que abrisse a casa, já que estavam ali para um cumprimento de mandado de busca.

Nesse mesmo instante um dos policiais conseguiu ver pela janela do banheiro que o indiciado dispensava um pó branco no vaso sanitário e em seguida acionando a descarga. Também foi possível presenciar quando ele jogou a embalagem plástica no cesto do banheiro.

Rapidamente abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado, porém, ao resgataram a sacola plástica jogada por ele, foi questionado a ele o que havia nela que ele dispensou na descarga e ele confirmou ser cocaína, mas não soube precisar qual o peso exato.

Continuando as buscas, os policiais civis localizaram na gaveta d em um armário no quarto do acusado, o valor de R$ 1.545,00. Ele tentou argumentar que a quantia era fruto de seu trabalho de uma semana, sendo duvidado pelos policiais, já que a semana de um servente é bem abaixo disso. Nem a companheira dele sabia que ele guardava tal soma em dinheiro na sua casa. Ainda no quarto, foi localizado um caderno com anotações da possível movimentação relativas a venda do tráfico de droga.

Já na sala da casa foram localizadas dois dischavadores (usados para esfarelar a droga), além de um saco plástico guardado em m pote plástico, que pesou aproximadamente 12 gramas. Ele alegou que a maconha é para seu uso pessoal.

Encaminhado à DISE, o delegado determinou a elaboração do boletim de ocorrência e o recolhimento do acusado na cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão do juiz se vai responder ao processo preso, ou em liberdade. Ele já esteve preso outras duas vezes.

TRÁFICO

Em outubro de 2017, aos 18 anos, ele também foi preso pela Polícia Civil acusado de tráfico de entorpecentes quando foi flagrado embalando droga dentro das dependências do “Clube Japonês”, junto com outros acusados. À época ele morava no conjunto habitacional Otávio Minholi, no jardim Europa.

COMPRA DE REVÓLVER

Em agosto de 2019 ele foi preso novamente, desta vez pela Polícia Militar acusado de comprar uma arma de fogo (revólver), de outra pessoa conhecida por “Gordo”, residente na rua Londres, no Jardim Europa. Os dois acabaram presos e a arma foi apreendida, além de mais de R$ 2 mil que seriam para o pagamento da mesma, segundo boletim de ocorrência à época.