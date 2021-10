Corpos de mãe e filha são encontrados após canoa afundar em rio no Piauí; babá está desaparecida

Julianne Bezerra Magalhães, de 36 anos, e Maria Júlia, de 5, foram encontradas mortas na tarde desta segunda-feira (18) no rio Parnaíba. Fernanda Pereira dos Santos, de 18 anos, babá da criança, segue desaparecida.

ANTÔNIO ALMEIDA/PI – Julianne Bezerra Magalhães, de 36 anos, e a filha Maria Júlia, de 5 anos, foram encontradas mortas na tarde desta segunda-feira (18) no Rio Parnaíba, em Antônio Almeida, Sul do Piauí. As duas estavam desaparecidas após uma canoa com 11 pessoas ter afundado na tarde de domingo (17).

A secretária municipal de saúde da cidade, Jamila Martins, disse que Julianne chegou a ser salva pelo marido, segundo relatos de testemunhas. Mas ao chegar à margem e não encontrar a filha, a mulher voltou a mergulhar e desapareceu.

A Polícia Civil informou que uma equipe de investigação, com um perito criminal, ficou responsável pelas buscas e deve produzir um relatório sobre o acidente.

Acidente com canoa

Uma canoa afundou na tarde desse domingo (17), no Rio Parnaíba, no povoado Formiga, a 20 km da zona urbana de Antônio Almeida, a 400 km de Teresina. Segundo testemunhas, havia 11 pessoas na embarcação, sendo que seis conseguiram se salvar e outras cinco ficaram desaparecidas.

“Segundo testemunhas, a água começou a entrar na canoa e um dos homens que comandavam a canoa pediu para que três pessoas fossem para trás. Entretanto, muita gente foi e a embarcação acabou afundando”, afirmou a secretária de saúde de Antônio Almeida, Jamila Martins.

Quem são as vítimas

Jocilene Araújo Brito, 38 anos (irmã de um vereador da cidade, encontrada morta )

) Elissandra Barros Siqueira, 21 anos (amiga de Jocilene, encontrada morta )

) Julianne Bezerra Magalhães Saraiva, 36 anos (mãe de Maria Júlia, encontrada morta )

) Maria Júlia Magalhães Saraiva Martins, 5 anos (filha de Julianne, encontrada morta )

) Fernanda Pereira dos Santos, 18 anos (babá de Maria Júlia, continuava desaparecida até a última atualização desta reportagem)

Sobreviventes