Acusados de roubo e viatura da PM caem sobre embarcação no estaleiro

ARAÇATUBA – Dois homens moradores de Araçatuba, foram presos na madrugada de quarta-feira (06), acusados de roubo em uma residência que pertence a um advogado de 58 anos, na cidade de Valparaíso (SP). Eles foram presos após intensa perseguição por rodovias da região, envolvendo as Polícias Rodoviária e Militar.

De acordo com as informações, a Polícia Rodoviária foi comunicada que um veículo VW/Gol ocupado por suspeitos de roubo a residência na cidade de Valparaíso (SP), trafegava pela rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido à Araçatuba.

PERSEGUIÇÃO

O veículo suspeito foi visualizado pelos policiais rodoviários e, após sinal de parada os acusados não obedeceram. Iniciou-se então, uma intensa perseguição policial.

Os acusados acessaram a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (sp-463), sentido Santo Antônio do Aracanguá.

Na intenção de despistar os policiais, ingressaram na estrada que dá acesso ao Estaleiro, que fica na margem do rio Tietê. No local, em alta velocidade, acabarem perdendo o controle de direção e caindo sobre uma embarcação que estava atracada no porto fluvial.

PRESOS

Foram presos em flagrante G. F. A. A., de 18 anos, morador do bairro Alvorada, e P. H. T., de 31, morador em um condomínio na rua Aviação.

Com os acusados os policiais apreenderam duas armas de fogo, cujo calibre ainda não foi informado. Um terceiro suspeito conseguiu fugir ao pular no rio Tietê e está sendo procurado pela Polícia Militar e Rodoviária.

FERIDOS

Os homens presos foram socorridos pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e conduzidos ao Pronto Socorro Municipal de Araçatuba. O acusado de 18 anos precisou ser transferido para Santa Casa de Araçatuba.

No veículo usado pelos acusados do roubo a polícia apreendeu jóias, bebidas e perfumes importados, armas e dinheiro. O valor do produto total do furto não foi divulgado. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Araçatuba.