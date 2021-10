Suspeito de praticar furtos em vários estados brasileiros é preso

De acordo com a polícia, as investigações que começaram há 20 dias constataram que alguns crimes provocaram prejuízos de mais de R$ 20 mil às vítimas de diferentes estados brasileiros.

Na apuração, que contou com o apoio de equipes do Mato Grosso do Sul, o suspeito foi localizado e preso preventivamente na casa dele, em Ponta Porã (MS), quando se preparava para praticar outros crimes.