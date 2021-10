Dupla de São Paulo é presa em Mirandópolis depois de aplicar o “golpe do cartão” na região

MIRANDÓPOLIS – Policiais da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina, prenderam na tarde de quinta-feira (07), em Mirandópolis, o motorista Levi Domingos de Souza, 38 anos, e o desempregado Wesley Gabriel Fortunato da Silva, 26, os dois moradores do Jardim Peri, em São Paulo/SP, acusados de aplicarem o chamado “Golpe do Cartão” na região. Os acusados foram levados à Delegacia de Mirandópolis, indiciados e permaneceram à disposição da Justiça, que decidiria se eles respondem aos processos presos ou em liberdade.

As prisões dos acusados aconteceram depois das 15h quando policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Andradina/SP tomaram conhecimento, através de boletins de ocorrência registrados na região, de que indivíduos estavam aplicando o “golpe do cartão”, identificando-se como funcionários do banco, e apresentavam um crachá da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos.

Então, durante as investigações, com apoio dos policiais civis de Castilho/SP, os investigadores descobriram que os estelionatários, vinculados a uma possível associação criminosa, se utilizavam de um veículo Renault Logan, de cor vermelha, bem como tomaram conhecimento de que os golpistas estavam se hospedando em um hotel no município de Castilho-SP.

Cientes das características dos suspeitos e do veículo utilizado por eles, os policiais civis, em diligência em Castilho, visualizaram o automóvel dos criminosos a caminho da Rodovia Marechal Rondon (SP 300). Os suspeitos notaram que estavam sendo perseguidos e aceleraram o veículo, fugindo sentido interior/capital) .

Todavia, na altura da cidade de Mirandópolis-SP, os investigadores da DIG conseguiram efetuar a abordagem com o apoio de policiais militares de Guaraçaí e Mirandópolis.

Realizada a busca pessoal e no veículo, foram encontradas duas máquinas de cartão de crédito e uma certa quantia em dinheiro com os golpistas.

Durante diligências em um Hotel de Castilho, onde eles haviam se hospedado, os policiais civis localizaram ainda R$ 7.500,00 dentro de uma mala de roupas.

A investigação foi iniciada após uma das vítimas, de Andradina, ter registrado um Boletim de Ocorrência pela manhã, narrando que teve um prejuízo de R$ 30.000,00.

Os dois criminosos permanecerem presos pelos crimes de crimes de Estelionato (Art. 171) e Associação Criminosa (Art. 288), do Código Penal (CP), aguardando audiência de custódia.

O maquinário, crachás, dinheiro e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil.