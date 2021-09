“Roni Preto” é preso mais uma vez pela PM acusado de furto

ANDRADINA – O desocupado Ronaldo Viana, o “Rony Preto’, de 52 anos, residente na rua Paranapanema, Vila Botega, foi preso pela Polícia Militar no início da manhã de Quinta-feira (23), acusado de furto, depois de surpreendido transportando um portão de ferro furtado de um terreno em construção. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que tem uma longa ficha criminal, principalmente por crimes de furto, aconteceu quando equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento pelo bairro Stella Maris e ao passar próximo da casa dele, PMs o avistaram transportando na mão um portão de ferro.

Rapidamente abordado e revistado, nada mais de anormal foi localizado com ele. Ao ser questionado a respeito do portão que o mesmo transportava, acabou entrando em contradição quanto a sua procedência e acabou confessando que acabara de cometer o furto do mesmo. Disse também aos policiais militares de onde o portão havia sido levado.

Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até que a Justiça decidisse se ele respondia a mais esse processo preso, ou em liberdade.

OUTRA PRISÃO

No dia 19 de agosto último, “Rony Preto” e um outro acusado foram presos depois de cometerem o furto de barras de ferro de medidas 5/16 (bitola), que estavam em um terreno localizado no cruzamento das ruas Acácio e Silva e Bahia, centro e levarem para vender em um ferro velho.

Encaminhados ao 2º DP, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto. No outro dia foram beneficiados pela Justiça e vão responder aos processos em liberdade.