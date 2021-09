Câmara de Andradina implanta coleta seletiva de resíduos

A medida de sustentabilidade visa a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho na Câmara

ANDRADINA – Ato da Presidência da Câmara Municipal de Andradina, através do presidente Helton Rodrigo Prando, o popular Coxinha (PRTB), implantou o Programa de Coleta Seletiva no Poder Legislativo, visando reduzir a produção de resíduos sólidos a serem descartados no meio ambiente e instituindo ações de sustentabilidade.

O ato também prevê promover ações educativas que visem a adoção de práticas ambientalmente saudáveis e incentivar, por meio da conscientização, o uso de produtos sustentáveis, contribuindo para reduzir a utilização inadequada dos recursos naturais.

“Estamos instalando no prédio da Câmara Municipal recipientes coletores apropriados em alguns locais estratégicos, isso beneficiará nosso meio ambiente, além de promover o exemplo de todos nós vereadores aos munícipes.” Citou o presidente Coxinha Prando.

Nesse âmbito de sustentabilidade, a Presidência também incluiu no Plano Plurianual da Câmara para gestões futuras, a previsão para instalação de células fotovoltaicas, utilizando todo o potencial da energia solar e gerando grande economia a longo prazo. “É nossa obrigação adequar, defender e preservar o meio ambiente de todas as formas para esta geração e para as posteriores .” Concluiu Coxinha Prando.

O ato da presidência já está em vigor e foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 16 de setembro sob número 042/2021.