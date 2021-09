Borracheiro é preso acusado de embriaguez ao volante e fugir depois de causar acidente

ANDRADINA – Um borracheiro de 48 anos foi preso na noite do último sábado (18), acusado de dirigir sob influência de bebida alcoólica, provocar acidente de trânsito sem vítima e fugir do local do acidente. Encaminhado ao plantão policial, foi submetido ao teste do etilômetro, que aferiu 1,82 mg/l. Para piorar a situação,n ao era habilitado. O delegado não arbitrou fiança e ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da justiça se vai responder ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 21h, Policiais Militares de Andradina, Cb PM Balani, Cb PM Andressa, foram acionados para atenderem a ocorrência, em princípio, de acidente de trânsito, pela Rua Paraíba.

Ao chegarem ao local dos fatos, constataram, por informações colhidas dos presentes no local, que um condutor, embriagado, conduzindo seu veículo HB 20, se chocou contra uma motocicleta, devidamente estacionada em frente à residência. O marido da proprietária da motocicleta visualizou o fato e, junto com um tio, foi atrás do veículo, conseguindo abordá-lo duas quadras depois do local do acidente.

Já no local da abordagem, os Policiais submeteram o condutor ao teste de etilômetro, sendo aferido 1,82 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido (a lei estipula como crime qualquer valor acima de 034 mg/l).

Em verificação na documentação pessoal e do veículo, constataram que o condutor não era habilitado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante à M., sendo ele apresentado no Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão anteriormente dada, o autuando nos artigos 306 (Embriaguez ao Volante), 305 (Fuga de Local de Acidente) 309 (Dirigir Veículo Sem Permissão e Habilitação), todos do CTB, deixando de arbitrar fiança, ficando o indiciado preso à disposição da justiça, para que fosse decidido no dia seguinte em audiência virtual se ele responderia aos crimes cometidos preso ou em liberdade.

Apoio: Cb PM Santos, Cb PM Rocca. CFP – 2° Ten PM Mário, Cb PM Silvio.