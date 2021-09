Polícia Militar Rodoviária captura condenado por estupro de vulnerável do Paraná

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária capturou na manhã da última quarta-feira (22), o serralheiro D. O., de 43 anos, residente na cidade de Cascavel/PR, por força de um Mandado de Prisão (MP) por uma condenação de 8 anos, no regime inicial semi aberto, por condenação de estupro de vulnerável, AC usado de “bolinar” uma criança de 6 anos à época. Encaminhado ao 2º DP, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando vaga em sistema prisional de regime a que ele foi condenado.

A captura do condenado aconteceu às 11h, durante ações de fiscalização para promoção da segurança viária, no contexto da Semana Nacional de Trânsito, a equipe do CGP Rv (Comando de Grupo Patrulha), em patrulhamento pela rodovia Marechal Rondon (SP – 300), altura do KM 636, abordou o veículo importado Asia Topic, de placas do município de Nova Laranjeiras/PR.

Durante busca veicular, nada de ilícito foi localizado, 63 anos, entretanto, após consultar a situação criminal do condutor D. O., havia um Mandado de Prisão em seu desfavor, CNJ nº 0044618-82.2019.8.16.0021, expedido pela JUIZADO DE violência doméstica e familiar contra a mulher, vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos de Cascavel/PR, em 14/10/2019, com validade até 04/11/2030.

O QUE DISSE O CONDENADO

O serralheiro conversou com a reportagem do Mil Noticias no ato de sua captura no 2º DP e negou ter molestado a criança de 6 anos à época – hoje ela tem 12 anos, informando que na época dos fatos tinha uma mercearia na cidade de Cascavel/PR e a criança sempre freqüentava o seu estabelecimento comercial, até dava-lhe doces sim, mas nunca a molestou. Porém, a mãe dela, por não gostar dele, o acusou do crime e a justiça acabou condenando-o.

Quando capturado na rodovia Marechal Rondon, dirigindo a Topic, ele estava acompanhado da esposa, que sofreu um AVC – Acidente Vasculhar Cerebral (derrame), e estava a caminho da cidade de Campo Grande/MS, onde visitaria parentes dela. Antes, estava em Araçatuba, também na casa de parentes.

(Da redação: Vale ressaltar que sempre há uma investigação por parte da Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Devesa da Mulher quando desse tipo de acusação).