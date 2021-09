Polícia Militar apaga incêndio em Posto de Saúde de Itapura

ITAPURA – Na madrugada de quinta-feira (09), durante o patrulhamento preventivo pela cidade de Itapura, os Policiais Militares, Sd PM Flávio e Sd PM Deodato, foram acionados, via COPOM e via ligação telefônica da Sra. Luzia, Guarda Patrimonial, para atendimento de ocorrência de incêndio pelo Pronto Socorro Municipal daquela cidade, localizado na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, Centro.

De imediato ambos acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade de Ilha Solteira, distante cerca de 50 km do local.

Cientes de que o apoio demoraria cerca de meia hora para chegar, que a gravidade do fato requeria medidas prontas e urgentes, foram ao local e, utilizando os extintores existentes no prédio, bem como as técnicas corretas de combate a incêndio, conseguiram debelar as chamas.

Ao chegarem ao local, a guarnição do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo final, verificando a inexistência de novos focos.

Não houve feridos.

Também foi ao local Andrea Cristina Araújo Souza, Secretaria da Saúde do município itapurense, que enalteceu a presteza dos Policiais Militares.

O Delegado plantonista, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, foi cientificado do fato, dispensando a apresentação da Ocorrência, deliberando apenas a elaboração da Notificação de Ocorrência, informando também que a Perícia não iria comparecer de imediato no local, mas durante o dia desta quinta-feira, para buscar pistas das prováveis causas do incêndio.

