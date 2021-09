Morador de Avanhandava é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo

AVANHANDAVA – Um homem foi preso pela Polícia Militar na terça-feira, 07 de setembro, acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois que localizaram em sua cintura um revólver da marca Taurus, calibre .38, com seis munições intactas. O indivíduo foi encaminhado ao Plantão de Penápolis, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares da cidade de Avanhandava receberam informações de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo e exibindo para populares do município. Durante patrulhamento, a equipe avistou o indivíduo no auto posto D-2000 e efetuaram a abordagem. Em busca pessoal foi localizado em sua cintura um revolver calibre 38 da Marca Taurus, com seis munições intactas acondicionada em um coldre de couro e também uma faca de corte da marca Coqueiro.

Realizada pesquisa da arma localizada, foi constatado que a numeração da arma pertencia a outro armamento de calibre 32. Indagado sobre a procedência da arma, o indivíduo informou que havia adquirido no estado do Mato Grosso há 06 anos, e que por trabalhar a noite fazendo rondas na área rural portava o armamento para sua segurança pessoal.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, sendo conduzido ao Plantão Policial de Penápolis, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.