PM Intensifica fiscalização de trânsito em virtude do aumento da quantidade de acidentes

ANDRADINA – A 1ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar/Interior, sediado em Andradina/SP contabilizou de 01 até o dia 27 de agosto, o total de 30 acidentes de trânsito e, dentre eles, alguns chamaram mais atenção: O atropelamento de uma criança de 06 anos, no Jardim Bela Vista, em que o autor foi localizado após uma ação conjunta com a Polícia Civil; uma colisão no alambrado do Ginásio de Esportes; uma colisão contra um poste de telefonia; um motorista embriagado causou ferimentos em uma pessoa e danos em dois veículos; o atropelamento de uma mãe e de seu filho de 04 meses no carrinho de bebê.

Em virtude do aumento no número de acidentes no município de Andradina, o Comandante da 1ª Companhia, Cap PM Marcos Antônio Romansini, ressalta que as fiscalizações de trânsito aumentarão em Andradina, enfatizando as infrações relacionadas ao uso de telefone celular durante a condução de veículos e o desrespeito ao sinal de parada obrigatória ou sinal vermelho do semáforo, além da intensificação ao combate à direção sob influência de álcool.

Com o intuito de proteger as pessoas, de proteger vidas, a Polícia Militar continuará fazendo a sua parte, fiscalizando e adotando as providências previstas no Código de Trânsito Brasileiro, por isso, espera a conscientização de todos os cidadãos de bem e conta com a colaboração todos.