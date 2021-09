Polícia Militar emite nova nota sobre o mega assalto em Araçatuba

A Polícia Militar, através de sua assessoria emitiu na manhã desta terça-feira (31) uma nova nota sobre o assalto em Araçatuba, que ganhou visibilidade Nacional e Internacional, confira:

ATUALIZAÇÃO DO ROUBO A AGÊNCIAS BANCÁRIAS EM ARAÇATUBA/SP

Dando continuidade aos fatos referentes ao roubo ocorrido em agências bancárias em Araçatuba/SP na data de ontem (30), segue as atualizações: –

Pessoas presas: foram conduzidas três pessoas à delegacia da Polícia Federal, sendo dois homens e uma mulher, desses, apenas o casal, que confessou estar fazendo a função de “olheiro” para os criminosos durante a ação delituosa, permaneceram presos.

– Artefatos explosivos: foram encontrados no município de Araçatuba vinte pontos com artefatos explosivos e mais dezenove nos veículos abandonados entre os municípios de Bilac e Gabriel Monteiro. Somando-se a esses artefatos, temos aquele que foi detonado por um civil de forma acidental, totalizando quarenta artefatos explosivos.

– Artefatos desativados: todos os artefatos foram desativados e recolhidos por policiais militares da equipe antibomba do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE).

– Detonação dos artefatos recolhidos: policiais militares do GATE estão realizando a inutilização dos explosivos em local seguro.

– Tomamos conhecimento de que um homem deu entrada em um hospital no município de Piracicaba/SP com ferimentos causados por arma de fogo de grosso calibre. Um levantamento da provável participação dele na ação criminosa de ontem em Araçatuba está sendo realizado.

– Varredura: policiais militares do GATE, BAEP, Força Tática e do Policiamento de Área estão executando varredura no dia de hoje na área central da cidade em busca de novos artefatos. Solicitamos à população que ainda evite passar pelo centro até que os trabalhos sejam finalizados. Pedimos a gentileza, caso algum cidadão se depare com algo estranho, que, por favor, não mexa e ligue imediatamente para o número de emergência 190.

Policiais militares estão trabalhando de forma incansável para restaurar a tranquilidade e a ordem pública à população local