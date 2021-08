Trio é preso pela PM ao tentar assaltar mototaxista no jardim Alvorada

ANDRADINA – Mais uma pronta resposta da Polícia Militar na noite de quarta-feira (25), quando três pessoas, sendo dois adultos e um adolescente de 15 anos, foram presas acusadas de tentaram roubar um mototaxista após uma falsa chamada para uma corrida no Jardim Alvorada. Os três foram encaminhados ao plantão policial, sendo os adultos indiciados por roubo tentado, associação criminosa e corrupção de menor, enquanto o adolescente foi indiciado por Ato Infracional/tentativa de roubo. Os três permaneceram à disposição da Justiça.

A prisão dos três aconteceu durante o patrulhamento pelo Bairro Jardim Europa, quando policiais militares tomaram conhecimento de um roubo, onde três indivíduos, simulando estarem armados, haviam tentado roubar um mototaxista pelo cruzamento das ruas Waldemar Cese e Tiradentes, no jardim Alvorada, que faz divisa com o Jardim Europa.

Em contato com a vítima, ela informou ter sido solicitada para uma corrida no local dos fatos, deslocando-se ao endereço chamado e não encontrou ninguém. Diante disso, foi atender uma outra corrida já agendada e um certo tempo depois houve reiteração do solicitante para ir ao o Supermercado Vitória que estaria esperando por lá.

Ao chegar no local indicado, foi atacado por um indivíduo de camisa azul e boné, que, apontando uma arma, aparentando ser uma pistola na cor preta, anunciou o roubo. Quando a vítima se recusou a entregar o dinheiro, foi atacada por outros dois indivíduos que se aproximaram e deram um golpe denominado “voadora”, tendo ele e a moto caídos no asfalto.

Diante da resistência do mototaxista em entregar algum dinheiro, um dos criminosos gritou: “atira nele, atira”, “vamos levar a moto dele”, porém, diante de sua resistência, os autores se evadiram sentido ao clube Biribas, localizado pelo cruzamento das Ruas Jean Bernard x Guiomar Soares Andrade, sem levar o dinheiro ou a motocicleta da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e diversas equipes em serviço compareceram ao local dos fatos e também já iniciaram patrulhamento com objetivo da localização dos autores e de posse das características deles, e logo depois, abordaram os suspeitos, que posteriormente foram prontamente reconhecidos pela vítima como sendo os mesmo que praticaram o roubo.

Foram detidos dois serviços gerais de 18 anos e 19 anos, além do adolescente de 15 anos. Eles negaram envolvimento no crime.

Diante das evidências, os PMs deram voz de prisão aos dois abordados maiores e voz de apreensão ao adolescente, que foram conduzidos ao Plantão Permanente, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão e apreensão pelos crimes de Roubo Tentado, Associação Criminosa e Corrupção de Menor, recolhendo-os à disposição da justiça, para posteriormente serem apresentados em audiência de custódia.

A arma, ou o simulacro de arma, utilizado no crime, não foi encontrado.

OUTROS CRIMES

A Polícia Civil vai investigar se esse mesmo trio, ou outros suspeitos, estão envolvidos em outros dois roubos cometidos de modo semelhante e por três pessoas. Um deles foi recentemente, no último dia 13 (sexta-feira), quando outro mototaxista foi chamado e ao chegar no local indiciado, divisa do Jardim Alvorada com Vila Sanches, foi rendido por três elementos aparentando serem menores e, mediante ameaça de “arma de fogo”, levaram R$ 1,5 mil que o mototaxista guardava para pagar as contas no dia seguinte, 14.

Um mês atrás, um trio também levou R$ 800,00 quando pediu uma corrida bem no final do jardim Europa e um dos bandidos armado rendeu o piloto de aluguel e levou a grana.

Também há a suspeita de tentativa de roubo contra uma conveniência localizada no cruzamento das ruas Floriano Peixoto com Santos Dumont, divisa do Jardim Alvorada com o centro e menos de 200 metros do AME. Imagens de circuito de segurança flagraram a ação dos indivíduos, que estavam em maior numero, entre 4 e 5 pessoas. Nenhum deles foi até agora identificado.