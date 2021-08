Travesti “Kethleen” é presa acusada de roubar cliente no centro

ANDRADINA – O travesti (transgênero) David Constant Aro, a “Kethleen”, de 25 anos, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Passarelli, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (22), acusado de roubo consumado contra um cliente, mediante ameaça com arma branca (faca), levando dele R$ 20,00, além do celular. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O celular foi recuperado e devolvido à vítima.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento noturno de Força Tática pela cidade de Andradina, mais especificamente na área central, na rua Manoel Teixeira de Freitas, próximo à linha férrea, a fim de coibir roubos, tentativas de roubos, e demais delitos, quando os PMs da equipe com Sgt PM Fagundes, Cb PM Richard e Cb PM Cebalos, tomaram conhecimento de um roubo com emprego de arma branca (faca), na mesma área, conhecida por ser ponto de encontro de prostituição de travestis, viciados em droga e álcool, .

Assim que tomaram ciência do ocorrido e por estarem muito próximos, rapidamente localizaram a vítima e, após breve entrevista, identificaram o autor do roubo como sendo o travesti “Kethleen”, pessoa já com várias passagens criminais como furtos e roubos, entre outros.

Após breve patrulhamento pelas imediações, os policiais o(a) localizaram e o(a) abordaram. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Ao ser questionado(a) sobre o roubo, negou tê-lo praticado, informando que se tratava de um desentendimento comercial por um “programa”, que a outra pessoa (vítima), não tinha pago o valor combinado.

Já a vítima relatou que combinou pagar R$20,00 pelo ato sexual (valor pago adiantado), mas durante a realização do ato desistiu, sendo coagida a pagar mais R$ 100,00 e ameaçado com uma faca; que o(a) autor(a), mediante grave ameaça, lhe tomou o celular, evadindo-se para rumo ignorado.

Em buscas nos terrenos baldios ali existentes, localizaram o celular da vítima, bem como a faca utilizada no crime. Durante a revista na bolsa do(a) autor(a), localizaram os R$20.00,00 pago adiantado pela vítima.

O(a) autor(a) recebeu voz de prisão por Roubo Consumado. A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Permanente onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão e o(a) autuou em flagrante ficando recolhido(a) à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial se responde ao processo preso ou em liberdade.