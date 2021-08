Casal em moto ferido em acidente na Av. Guanabara

ANDRADINA – O casal formado pelo torneiro mecânico L. A. N. S., de 21 anos e a jovem G. V. A. B., de 18., residente no bairro Antena, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na noite deste domingo (22), na Av. Guanabara, em frente do Atacado Leve+. Socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e liberados posteriormente.

O acidente aconteceu quando as duas vítimas seguiam a bordo da moto XRE 300, na cor preta, pela Av. Guanabara, sentido centro/trevo e, poucos metros após passarem o cruzamento com a rua Aquidauana, onde existe um semáforo e que estava verde, foram surpreendidos pela abertura da porta do lado do motorista do GM Vectra, na cor preto, ocupado pelo operário do frigorífico local, W. A. L., de 30 anos, que estava descendo do veículo para adentrar uma conveniência existente em anexo ao prédio de um Atacadão.

Surpreendido pela manobra, o piloto da moto não teve nem tempo de frear para evitar acidente, batendo forte contra a porta aberta do Vectra, caindo os dois no asfalto e sofrendo as contusões e escoriações pelo corpo, tendo os dois sofridos as mais graves nos joelhos.

Os bombeiros em exames preliminares não constataram sinais de fraturas. Sorte do casal que as ferragens de proteção lateral da moto (tubulares), evitou que a perna do piloto fosse atingida pela quina da porta do veículo, o que poderia causar fraturas ou lesões gravíssimas.

Quando o policiamento chegou para o registro da ocorrência, constatou que o motorista do Vectra dirigia sob efeito de bebida alcoólica, devido sua voz pastosa, forte odor etílico e dificuldades para andar. Ao ser convidado para soprar o bafômetro, aferiu 1,16 mg/l, por litro de ar alveolar expelido, uma quantidade quase 4 vezes superior do antigo índice permitido, que era de 0,33 mg/l.

Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por crime de lesão corporal, sendo ainda elaborada multa de R$ 2.950,00 e liberado ao final da ocorrência. O veículo, que estava com a documentação atualizada, foi liberado no local onde estava estacionado para uma pessoa devidamente habilitado.

BIOMBO DA DISCÓRDIA

Uma construção em PVC feita na entrada de pacientes da sala de emergência da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, tem atrapalhado os homens do Corpo de

Bombeiros para desembarcar as vítimas, devido a falta de espaço para manobrar as macas. Se por acaso for um acidente com muitas vítimas, a situação tende a piorar devido essa falta de espaço. O local foi construído às pressas pela municipalidade para abrigar a sala de acolhimento para pessoas com sintomas de Covid 19 e logo foi desativado, já que a Santa Casa local fez esse trabalho novamente. Não se sabe sabe o governo de Andradina tem intenção de desmontar logo a estrutura de PVC e possibilitar espaço para o melhor trabalho dos bombeiros e do serviço de ambulância do município.