Morador de Monte Castelo morre em acidente na vicinal de Ouro Verde

OURO VERDE – A Polícia Militar Rodoviária registrou na madrugada de sábado (22), um acidente de trânsito com vítima fatal no acesso Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira (SPA 127/563), km 003,900 metros, que dá acesso à cidade de Ouro Verde, região de Dracena. A vítima é um homem de 43 anos, morador de *Monte Castelo/SP, também daquela região. O corpo da vítima foi retirado do veículo pelos bombeiros e encaminhado ao IML de Dracena por uma empresa funerária.

O acidente aconteceu 03h30min, no decorrer da operação *Rodovia Mais Segura*, quando a equipe do Policiamento Rodoviário foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito, onde um veículo VW/Gol, ano 2000 de Monte Castelo/SP, colidiu na lateral de uma carreta Mercedes Benz/Axor, de Araçatuba/SP (Canavieiro), que tracionava 02 reboques.

A carreta que transportava a carga de cana de açúcar, saía de uma estrada rural oriunda de uma localidade onde esta havendo o corte da cana e adentrava a rodovia vicinal, no momento em que houve a colisão. A Polícia Civil deve esclarecer se ele invadiu a pista e interceptou a passagem do Gol.

O condutor do veículo de passeio e morador de Monte Castelo/SP, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. Já o condutor da carreta, um homem de 38 anos, morador de Santa Mercedes/SP (próximo de Panorama), não se feriu.

A vítima ficou presa às ferragens e precisou dos bombeiros utilizarem ferramentas especiais para o desencarceramento do corpo da vítima. O Gol ficou completamente destruído no acidente.