Polícias Civil e Militar identificam motorista que atropelou criança e fugiu

ANDRADINA – As Polícias Civil e Militar de Andradina identificaram, com ajuda do grupo de Vizinhança Solidária, o autor do atropelamento de uma criança de seis anos ocorrido no Bairro Bela Vista. Foi instaurado o inquérito policial e encaminhado à Justiça para as providências cabíveis. Ele pode ser indiciado por lesão corporal, omissão de socorro e fuga do local de acidente.

O atropelamento aconteceu no último dia 08 de agosto, quando um garotinho de seis anos de idade estava transitando com sua bicicletinha pelo Bairro Bela Vista, quando um indivíduo que estava conduzindo um veículo GM/Astra de cor prata, atropelou a criança e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A criança foi socorrida pela própria mãe e encaminhada à UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e felizmente, está bem.

Depois de receber os respectivos boletins de ocorrências, as Polícias Civil e Militar, de posse das imagens de câmeras de segurança de casas de vários moradores daquela localidade, compartilhadas no grupo Vizinhança Solidária, identificaram o autor dos fatos, o qual, depois de ouvido, confessou o delito, alegando que fugiu pois estava sob efeito de bebida alcoólica e porque ficou com medo de ser agredido pelos moradores.

Foi instaurado o inquérito policial e encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.

Mais uma vez ficou demonstrado que a participação da população é muito importante para o trabalho das Polícias. Precisamos do apoio da população.