Palestra sobre Lei de Abuso de Autoridade Ã© ministrada para Policiais Militares

ARAÇATUBA – Na manhã desta quarta-feira, policiais militares que atuam nas regiões de Araçatuba e Andradina participaram de palestra sobre a nova lei de abuso de autoridade, que ocorreu no UniSalesiano, em Araçatuba, e foi ministrada pelo Promotor de Justiça do Ministério Público, Dr. Rodrigo Mazzilli Marcondes, que atua em Birigui, e explanou sobre vários aspectos importantes da lei, com o objetivo de subsidiar os profissionais de segurança para bem atenderem às diversas ocorrências com técnica e profissionalismo, dentro dos ditames da lei.

Estiveram presentes o Coronel PM Rodrigo Eval Arena, Comandante do CPI-10, o Tenente Coronel PM Osny Henrique Caldeira, Comandante do 28° BPM/I, o Tenente Coronel PM Adriana Roledo Belluzzo, Comandante do 2° BPM/I, o Major PM Gledes Nelson, Comandante interino do 12° BAEP, o Major PM Fábio Akira Irikura, Subcomandante do 28° BPM/I, entre outros convidados, policiais militares das diversas Unidades da região e alunos do Curso de Formação de Soldados do CPI-10. (com informações do setor de Comunicação Social da PMESP)