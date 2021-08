Policiais Militares participam de treinamento administrado pelo BAEP

ARAÇATUBA – Policiais militares do 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, participaram na terça-feira (17), de treinamento intensivo ministrado integrantes do 12° BAEP – BATALHÃO DE AÇÕES ESPECIAIS DE POLÍCIA, com sede em Araçatuba. O objetivo é deixar o efetivo policial preparado para atender todos tipos de eventos em que a PM tenha que intervir.

O treinamento teve dois tópicos:

O primeiro foi o Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), com técnicas de salvamento a pessoas vítimas de ferimentos graves, em especial, policiais feridos em combate. Foram treinadas técnicas de abordagem, primeiros socorros e condução de feridos.

Na segunda parte, houve o treinamento de conduta de patrulha em local de alto risco, progressão e regressão sob fogo e tomada de local de crime.

Foram empregadas armas de air soft para trazer maior dinamismo ao treinamento.

Segundo o comandante do Batalhão, Tenente Coronel PM Osny, o treinamento constante é fundamental para preparar o efetivo, a fim de que os policiais estejam aptos a atender a todos os tipos de ocorrências, sempre com o objetivo de preservar vidas e aplicar a lei, diminuindo a possibilidade de erro.