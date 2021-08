Entregador de refeições ferido ao bater Biz em traseira de veículo

ANDRADINA – O entregador de refeições P. G. G., 38 anos, residente na rua Santos Dumont, centro, sofreu escoriações no braço direito, altura do cotovelo e contusões leves nas costas e tórax, ao se envolver em acidente de trânsito no início da tarde de terça-feira (17), na Av. Guanabara, no trecho entre as ruas Santa Terezinha e Orensy Rodrigues Silva, centro. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência, porém, recusou encaminhamento até uma unidade de saúde.

Os ferimentos aconteceram quando o entregador pilotava a motoneta Biz, na cor vermelha, pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro, quando não percebeu um veículo a sua frente, um Ford KA, cujos ocupantes (dois irmãos), haviam saído de um restaurante nas proximidades e bateu forte na traseira do automóvel.

Com o impacto ele foi jogado a vários metros de distância, sofrendo as contusões e escoriações pelo corpo. Reconhecendo que estava distraído, prometeu ressarcir os possíveis prejuízos causados.

A motoneta teve sua carenagem dianteiro toda quebrada, enquanto o Ford KA quebrou as travas do pára-choque traseiro, lado esquerdo. O responsável para qual o entregador trabalha foi ao local prestar a ajuda necessária.