Polícia Militar inicia capacitação do efetivo para atendimento de ocorrências de tentativa de suicídio

FRANCO DA ROCHA – A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou dos dias 02 a 05 de agosto, a capacitação do primeiro grupo composto por 27 policiais na atuação em casos de ocorrências de tentativas de suicídio, na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, onde tiveram treinamento teórico e prático no atendimento destas ocorrências. O objetivo dos “multiplicadores” será difundir estes conhecimentos a todo o efetivo operacional da Polícia Militar paulista.

No atarefado cotidiano do século XXI, em uma rotina cada vez mais acelerada, quando as tarefas diárias se acumulam na inversa proporção do tempo, e as crises econômicas, de saúde e financeiras se avolumam, quando as relações humanas, afetivas e familiares estão cada vez mais escassas, vem crescendo o número de suicídios e tentativas de suicídio.

O Brasil figura em 5º lugar no mundo e 2º lugar na América Latina em números de casos, sendo 12 mil apenas em 2018.

Na maioria das ocasiões, a Polícia Militar é o primeiro órgão público a chegar ao local e propiciar a primeira intervenção, antes até do Corpo de Bombeiros.

Baseadas nestas estatísticas e no atual cenário, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre preocupada com o bem-estar do cidadão e com a contínua preparação de seus homens e mulheres, iniciou no último dia 02 a capacitação do primeiro grupo na atuação em casos de ocorrências de tentativas de suicídio.

O grupo, de 27 policiais militares de todo o estado, estiveram, entre os dias 02 e 05 de agosto, reunidos na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, onde tiveram treinamento teórico e prático no atendimento destas ocorrências.

O estágio foi ministrado por pessoas com profundo conhecimento na área, como o Major Diógenes Munhoz, Coordenador de Cursos da Escola Superior de Bombeiros e idealizador do curso de Abordagem Humanizada à Pessoa com Propósito Suicida, a respeito da qual publicou um manual, além de outros policiais militares do Corpo de Bombeiros.

O objetivo dos “multiplicadores” será difundir estes conhecimentos a todo o efetivo operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de forma que cada policial militar tenha total capacitação técnica para atuar diante deste tão grave e delicado quadro.

Em breve o 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), irá iniciar esta capacitação.