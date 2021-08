Montador de peças preso pela PM com 12 eppendorff com cocaína

Tipo de embalagem usada para acondicionar a cocaína é pouco usual por Andradina, por isso será investigada a origem do entorpecente

ANDRADINA – O montador de peças e ferragens L. S. C., de 21 anos, residente na rua Iguaçu, Vila Botega, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (06), acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 12 eppendorffes (pinos) contendo cocaína, além de 8 porções de entorpecente maconha. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão judicial se responde ao processo preso ou em liberdade. As drogas foram apreendidas.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe de Tático Comando formada pelo Ten PM Douglas, Cbs PMs Costa Jr. e Calister, avistou o indivíduo já conhecido dos meios policiais, que ao perceber a presença da equipe demonstrou demasiado nervosismo, dispensando algo ao solo.

Ele e mais dois que estavam com ele foram abordados e revistados e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificarem o que fora dispensado pelo acusado, os policiais militares constataram que tratava-se de dois pinos (eppendorff) contendo substância análoga a cocaína. Indagados a respeito de mais entorpecentes na residência negou a princípio, porém, autorizou a entrada dos policiais na casa.

Na residência foram localizados mais 10 eppendorfes idênticos aos dispensados pelo indiciado, contendo substância análoga a cocaína, além de um pequeno saco plástico com a mesma substância.

Foram localizados também mais 8 porções de entorpecente maconha e um caderno contendo a contabilidade. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, e encaminhado ao plantão policial onde teve sua prisão ratificada pelo Del. Pol. Plantonista, permanecendo o indiciado recolhido à carceragem e a disposição da justiça. Esposa do acusado também foi encaminhada ao plantão policial, mas figurou apenas como testemunha.