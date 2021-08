Jovem de 20 anos confessa ter matado homem a facadas em Braúna

Crime aconteceu na noite de sábado e ele procurou a polícia na tarde de domingo alegando que era ameaçado pela vítima

BRAÚNA – Um jovem de 20 anos procurou a Polícia Militar em Braúna (SP) no início da tarde de domingo (8) e confessou ser o autor do assassinato de Sérgio Henrique da Silva, 35, crime ocorrido na noite de sábado (7). A vítima foi atacada com golpes de faca ao sair no quintal de casa após ouvir um barulho.

Ao procurar a polícia, o investigado disse que em 2019 foi agredido pela vítima e desde então sempre que Silva o encontrava tentava lhe agredir. Por isso, na noite de sábado ele pegou uma faca e foi até à casa da vítima.

Para invadir o imóvel ele pulou o muro dos fundos e permaneceu no quintal, aguardando o momento que a vítima aparecesse para golpeá-la. O jovem disse ainda que após o crime fugiu para um córrego, onde jogou a faca e passou a noite.

Se entregou

Segundo o investigado, pela manhã ele voltou para casa e decidiu procurar a polícia para comunicar o crime. Ele foi apresentado na delegacia, onde o delegado que presidiu a ocorrência entendeu que não era caso de prisão em flagrante.

Foi levado em consideração que o autor do crime era desconhecido e que o investigado não foi encontrado após os fatos, tendo se apresentado espontaneamente e confessando a autoria.

Ele foi ouvido na presença de um irmão e submetido a exame de corpo de delito, pois alegou ter se ferido ao pular o muro da casa da vítima. Após ser ouvido, o acusado foi liberado, mas será indiciado por homicídio.

Crime

Silva estava com a companheira de 36 anos e dois casais de amigos na casa dele quando ocorreu o crime. A mulher dele contou que participavam de um jantar quando ouviram um barulho no quintal. Como esse barulho prosseguiu, ela e ele foram para os fundos da casa.

Enquanto ela permaneceu em um local iluminado, a vítima foi para um ponto sem iluminação e em seguida retornou dizendo que havia “sido furada” . Silva foi ferido no braço e no peito e a mulher viu apenas o vulto de uma pessoa do sexo masculino pulando o muro de volta para fora da residência.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O local onde ocorreu o crime foi periciado por equipe do Instituto de Criminalística e o corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado.