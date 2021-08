Polícia Rodoviária flagra motorista de carreta com 313 Kg de cocaína

ROSANA – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de sexta-feira (30), um motorista de uma carreta Scânia, na cor branca, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo com 313 kg de cocaína escondidos em um fundo falso na cabine. Encaminhado para a Polícia Federal de Presidente Prudente, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. A droga e a carreta foram apreendidos.

A prisão do motorista aconteceu às 21h30min, durante o desenvolvimento da “Operação Paz e Proteção”, pela rodovia Arlindo Béttio (SP-613), altura do Km 075+500m, no trecho que passa por Rosana/SP, quando foi abordado dirigindo o veículo Scania/R 440, na cor branca, e no ato da fiscalização, seu condutor apresentou forte nervosismo e respostas confusas o que motivou uma abordagem e vistoria minuciosa.

Com a realização da vistoria na carreta, foi localizado em um fundo falso no teto da cabine grande quantidade de cocaína.

Foi dada voz de prisão ao traficante, e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente/SP, onde o criminoso foi autuado em flagrante e a droga apreendida.

Não foi informado o destino, nem quanto o motorista ganharia para o transporte da droga.