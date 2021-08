Motorista é preso com 46 Kg de pasta base de cocaína em Pongaí

PONGAÍ – A Polícia Rodoviária prendeu na manhã de sexta-feira (30), um motorista de um caminhão baú, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com mais de 46 Kg de pasta base de cocaína escondidos entre milhares de vasilhames de bebidas. Encaminhado ao plantão policial de Lins/SP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o caminhão baú foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 10h, durante a realização da “Operação Paz e Proteção”, quando equipes de TOR – Tático Ostensivo Rodo viário e Patrulhas do Pelotão de Lins/SP, em fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela rodovia Prefeito Américo Augusto Pereira (SP-333), altura do km 248 do trecho que passa em Pongaí/SP, abordaram o veículo Mercedes Benz (MB/1618), carregado com milhares de vasilhames de bebidas.

Durante vistoria no compartimento de cargas, os policiais rodoviários localizaram, sob milhares de garrafas, vários tabletes de pasta base de cocaína, que depois de pesados aferiu exatos 46,166 Kg.

O condutor recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas; sendo conduzido ao Plantão Policial de Lins/SP, onde foi autuado em flagrante e a droga e o caminhão baú foram apreendidos.

Além da droga foram apreendidos 01 telefone celular e R$ 729,00 em dinheiro. Se misturada a outras substâncias químicas (batizada), a pasta base poderia chegar a aproximadamente 200 Kg, elevando o ganho do traficante, mas também acabando em cadeia quem é flagrado com ela.