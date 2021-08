Adolescente de 17 anos é apreendido com arma após roubo em Mirandópolis

MIRANDÓPOLIS – Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no último dia 25/07, depois de praticar um roubo contra a Sorveteria Lupa e levar a quantia de aproximadamente R$ 600,00. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado por Ato Infracional/posse ilegal de arma de fogo, sendo recolhido ao cárcere, para posteriormente ser encaminhado à Fundação CASA de Araçatuba. Um comparsa que agiu junto com ele no roubo já foi identificado porém, não foi localizado. Foi apreendida uma pistola utilizada no crime.

A detenção do menor infrator aconteceu quando policiais militares de Mirandópolis, ao assumirem o serviço, tomaram conhecimento de um roubo ocorrido contra a Sorveteria Lupa, no período noturno, onde 02 indivíduos encapuzados, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo tipo pistola, levaram a quantia de aproximadamente R$ 600,00.

Depois de reverem as imagens do circuito de segurança, após reconhecerem os infratores e suas roupas, sem sombra de dúvidas, iniciaram as diligências pela cidade que duraram todo o dia com objetivo de localização dos acusados.

Em dado momento, abordaram um “morador de rua”, conhecido na cidade, vestindo “exatamente” a mesma calça e blusa utilizada por um dos indivíduos no roubo.

Questionado sobre estar usando aquelas roupas, ele informou que havia encontrado as vestes jogadas em uma lixeira em frente a um barracão, próximo ao estabelecimento roubado.

De posse desta informação, traçaram o trajeto realizado pelos infratores na fuga.

Por volta das 16h30m, abordaram o suspeito, menor infrator, L., 17 anos. Revistado, não portava nada de ilícito.

Indagado sobre a prática do roubo, no primeiro momento, ele negou tê-lo praticado, mas, durante vistoria em sua residência, acompanhado de sua genitora, *admitiu* a prática delitiva, indicando o local exato em que havia escondido a arma de fogo, por coincidência, mesmo local onde foi encontrado o agasalho pelo “morador de rua”.

No local indicado por ele, foi encontrada uma Pistola cal.32 da marca FN Herstal, sem munição.

O segundo participante do crime, também menor P., não foi localizado.

Diante das evidências e “confissão”, o adolescente recebeu voz de apreensão pelos atos infracionais de Roubo e Posse de Arma, sendo apresentado no Plantão Policial de Andradina ao Delegado Dr. Raoni Manoel Spetic Da Selva, ocasião em que foi ratificada a voz de apreensão, sendo ele recolhido ao cárcere, para posteriormente ser encaminhado à Fundação CASA de Araçatuba.