Desocupado é preso pela PM furtando peças de ferro velho

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã da última quinta-feira (22), D. R., o “Guerreiro”, de 51 anos, morador na Vila Botega, acusado de furtar peças de um ferro velho localizado pela Rua Acácio e Silva, bairro Santo Antônio. Depois de descoberto o crime, ele foi devolver parte das peças surrupiadas, recebendo voz de prisão. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça até a decisão do juiz se responderia ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares de Andradina foram acionados para atendimento de ocorrência de furto pela Rua Acácio e Silva, no bairro Santo Antônio.

Em contato com a vítima, ela declarou que na manhã de quinta-feira, ao chegar em seu local de trabalho, um “ferro-velho”, notou a falta de 3 (três) cintas de fixação (amarração) de cargas em carroceria de caminhão, uma garrafa térmica e uma bicicleta.

Verificando as imagens das câmeras de segurança existentes no local, exatamente as 02h54, constatou que um indivíduo, conhecido nos meios policiais pela prática de furto, esteve pelo local com um saco branco furtando sucatas.

Diante desta evidência, a vítima foi até a residência do suspeito e o indagou, ocasião em que este lhe confirmou o furto, declarando que já havia vendido as cintas por R$ 5,00 cada no bar do “Sapecado”, para uma pessoa desconhecida. Cada cinta custa pelo menos R$ 150,00. Ele se propôs a devolver a bicicleta e a garrafa térmica no local de origem.

Ao retornar ao ferro-velho para devolver os objetos, o autor foi abordado pelos Policiais Militares.

Questionado a respeito do crime, confirmou o furto dos objetos e recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao 2º DP onde o delegado, Dr. Carlos Sérgio Falsiroli, ratificou a voz de prisão, enquadrando-o no artigo 155 do Código Penal, Furto Consumado, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça.