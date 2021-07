Condenado por furto em Independência, ajudante geral é capturado pela PM

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Militar capturou na noite da última sexta-feira, 23, o ajudante geral J. M. S., 41 anos, por força de uma Mandado de Prisão (MP), expedido pela Comarca de Andradina, com pena de 1 ano e 2 meses por crime de furto. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, o delegado plantonista Tiago Barroca o recolheu à carceragem. Também apoiou nessa ocorrência, em trajes civis, a soldado PM Luani.

A captura do procurado aconteceu quando policiais militares cabo Márcio e soldado Felipe, realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o condenado no cruzamento das ruas Francisco de Carvalho Filho com a rua Tiradentes, por Nova Independência. Como já era de conhecimento da equipe a existência do mandado de prisão, ele foi abordado e submetido a buscas pessoais, nada de ilícito foi localizado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, havia em desfavor de “J” um mandado de prisão expedido pela comarca de Andradina, com pena de 1 ano e 2 meses por crime de furto.

Os PMs informaram ao mesmo sobre o mandado deprisão em seu desfavor e citaram seus direitos perante a Lei. De imediato, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Andradina, onde o delegado plantonista, Tiago Barroca, o recolheu à carceragem.

VÁRIOS CRIMES

Morador de Nova Independência há algum tempo, J. M. S., 41 anos, já teve outras passagens pela polícia pelos crimes de tráfico, roubo e tentativa de homicídio.