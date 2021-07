Garoto de 16 anos mata pai com tiro no peito e acaba apreendido em hospital

PORTO MURTINHO/MS – Um adolescente de 16 anos acabou apreendido por matar o pai, Fernando Alex Figueredo de 37 anos, com um tiro no peito, na cidade de Porto Murtinho, no domingo (25). Ele foi apreendido quando tentava notícias do pai no hospital.

O crime aconteceu por volta das 21 horas de domingo (25), quando depois de Fernando ser levado para o hospital da cidade, os policiais foram até a unidade de saúde encontrando o garoto, que disse que estava esperando por notícias de seu pai dizendo que seu irmão mais velho seria o autor dos disparos.

O garoto levou os policiais até a sua casa, e o adolescente disse que o irmão teria usado drogas quando cometeu o assassinato. Já na residência, os militares ficaram sabendo de outra pessoa no momento do crime procuraram por uma testemunha, que afirmou que o garoto havia cometido o crime.

De acordo com a reportagem, quando os policiais retornaram ao hospital encontraram o garoto no local, que confessou o assassinato. Ele disse que os pais brigavam muito e desde quando ele tinha 11 anos já havia jurado o pai de morte, porque o mesmo batia em sua mãe”.

A arma usada no crime, uma pistola cal. 22, foi localizada em cima de um guarda-roupa na casa da vítima.

Fonte: Midiamax