Briga de casal termina com preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (25), um desocupado de 24 anos, acusado de porte ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica, depois de se desentender com sua namorada e agredi-la, além de ameaçar uma amiga dela com arma de fogo. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu preso, à disposição da Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado, identificado apenas por “M.”, aconteceu por volta das 23h40, durante patrulhamento de Força Tática pelo Município de Andradina, quando a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de agressão e ameaça com emprego de arma de fogo.

Pelo local e em contato com as vítimas (duas mulheres), uma delas informou ter sido agredida pelo namorado, enquanto uma outra amiga dela, alegou ter sido ameaçada por ele, que se evadiu logo após, levando com ele a arma de fogo utilizada na ameaça. As duas vítimas forneceram ainda características, vestimentas e nome do autor, bem como o sentido que ele seguiu.

De posse destas informações, os policiais militares realizaram patrulhamento pelo bairro e algum tempo depois o encontraram na via pública. Abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em buscas no terreno baldio existente ali nas proximidades, encontraram junto ao tronco de uma árvore, um revólver calibre .38, municiado com 6 cartuchos intactos,

Diante do flagrante e das denúncias das duas mulheres, ‘M.’, 24 anos, desocupado, morador de Andradina, recebeu voz de prisão pela infringência aos artigos 14 da Lei 10.826/03 – Porte de Arma, Lei 11.340/06 – Maria da Penha e Ameaça, sendo conduzido, juntamente com as vítimas, ao Plantão de Polícia Civil, onde o delegado, Dr. Raoni Manoel Spetic da Selva, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão, determinando a elaboração de boletim de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e violência doméstica, recolhendo o preso na carceragem da cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça Pública, aguardando decisão se responderia ao processo preso ou em liberdade.