Ex-comerciante é atropelado por trem ao tentar suicídio

ANDRADINA – Foi socorrido com fraturas no braço esquerdo, suspeita de fraturas de costelas do mesmo lado, corte profundo do couro cabeludo e escoriações na face e no tórax, o ex-comerciante Auro dos Santos Palomo Fernandes, de 58 anos, que tentou o suicídio na manhã desta sexta-feira (23), pulando na frente de um trem no cruzamento da linha férrea com a rua dom Bosco, centro. Ele foi transferido para a Santa Casa local para ser submetido à cirurgia para correção da fratura e recuperação dos ferimentos. A princípio não corre risco de vida. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

A tentativa contra a própria vida aconteceu próximo das 10h, quando uma composição composta de máquina e grande numero de vagões, fazia o percurso Três Lagoas/MS para Bauru/SP, e quando passava pelo centro de Andradina, o comerciante, que até então estava em pé no cruzamento da linha férrea com a rua Dom Bosco, deitou-se rapidamente sobre os trilhos e foi atingido pela peça conhecida como “limpa trilhos”.

Segundo maquinista da composição, ele seguia devagar já que a norma impõe que não se desenvolva velocidade acima de uma certa quilometragem e, quando percebeu que o ex-comerciante correu e se deitou sobre os trilhos, acionou os freios da composição mas não conseguiu evitar que atingisse o homem deitado.

Com o impacto ele foi jogado a vários metros de distância sofrendo as fraturas no braço, costelas, corte profundo no couro cabeludo e escoriações na face e no tórax. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e depois transferido para a Santa Casa de Andradina, para ser submetido à cirurgia para correção da fratura no braço esquerdo. As fraturas das costelas serão corrigidas com uso de colete ortopédico.

ORDEM DE DESPEJO

Na última terça-feira (20), ele sofreu ordem de despejo do antigo imóvel que ele ocupava como loja de celulares e também de sua residência por questões de dividas antigas. Seus pertences foram retirado do interior do imóvel e os proprietários do local lacraram o acesso com tábuas nas portas de entrada.

Enquanto era cumprida a ordem de despejo, ele desacatou o oficial de justiça portador do documento. A Polícia Militar foi acionada e ele a princípio foi apenas detido. Em determinado momento ele começou a também desacatar os policiais militares e recebeu ordem de prisão do tenente que comandava as equipes no apoio ao oficial de Justiça. No dia seguinte ele acabou recebendo o benefício da Justiça para responder ao processo em liberdade.

Ao que tudo indica e se ver literalmente na rua, ele acabou cometendo o ato extremo de tentar contra a própria vida se deitando nos trilhos no momento em que o trem se aproximava. Por muito pouco não termina em tragédia sua atitude, sendo salvo pelo “limpa trilhos”.